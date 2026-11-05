WEST PALM BEACH, FLA. (WSVN) - Brightline services between Orlando and West Palm Beach have officially resumed.
The service has been closed since Monday due to flooding in Brevard County.
Repairs have since been made and all tracks have cleared inspections, officials said.
Customers have been encouraged to check the Brightline app and website for available train schedules.
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