The Federal Aviation Administration is forcing airlines to cut 10% of their flights at 40 of the busiest airports across the nation to reduce pressure on air traffic controllers during the ongoing government shutdown and ensure that flying remains safe.

The cuts will start to take effect on Friday. Travelers should check with their airlines to see if their flight has been cut. Here is a list of airports affected:

  1. Anchorage International in Alaska
  2. Hartsfield-Jackson Atlanta International in Georgia
  3. Boston Logan International in Massachusetts
  4. Baltimore/Washington International in Maryland
  5. Charlotte Douglas International in North Carolina
  6. Cincinnati/Northern Kentucky International in Ohio
  7. Dallas Love Field in Texas
  8. Ronald Reagan Washington National in Virginia
  9. Denver International in Colorado
  10. Dallas/Fort Worth International in Texas
  11. Detroit Metropolitan Wayne County in Michigan
  12. Newark Liberty International in New Jersey
  13. Fort Lauderdale/Hollywood International in Florida
  14. Honolulu International in Hawaii
  15. Houston Hobby in Texas
  16. Washington Dulles International in Virginia
  17. George Bush Houston Intercontinental in Texas
  18. Indianapolis International in Indiana
  19. John F. Kennedy International in New York
  20. Harry Reid International Airport in Las Vegas
  21. Los Angeles International in California
  22. LaGuardia Airport in New York
  23. Orlando International in Florida
  24. Chicago Midway International in Illinois
  25. Memphis International in Tennessee
  26. Miami International in Florida
  27. Minneapolis/St Paul International in Minnesota
  28. Oakland International in California
  29. Ontario International in California
  30. Chicago O`Hare International in Illinois
  31. Portland International in Oregon
  32. Philadelphia International in Pennsylvania
  33. Phoenix Sky Harbor International in Arizona
  34. San Diego International in California
  35. Louisville International in Kentucky
  36. Seattle/Tacoma International in Washington
  37. San Francisco International in California
  38. Salt Lake City International in Utah
  39. Teterboro in New Jersey
  40. Tampa International in Florida

