The Federal Aviation Administration is forcing airlines to cut 10% of their flights at 40 of the busiest airports across the nation to reduce pressure on air traffic controllers during the ongoing government shutdown and ensure that flying remains safe.
The cuts will start to take effect on Friday. Travelers should check with their airlines to see if their flight has been cut. Here is a list of airports affected:
- Anchorage International in Alaska
- Hartsfield-Jackson Atlanta International in Georgia
- Boston Logan International in Massachusetts
- Baltimore/Washington International in Maryland
- Charlotte Douglas International in North Carolina
- Cincinnati/Northern Kentucky International in Ohio
- Dallas Love Field in Texas
- Ronald Reagan Washington National in Virginia
- Denver International in Colorado
- Dallas/Fort Worth International in Texas
- Detroit Metropolitan Wayne County in Michigan
- Newark Liberty International in New Jersey
- Fort Lauderdale/Hollywood International in Florida
- Honolulu International in Hawaii
- Houston Hobby in Texas
- Washington Dulles International in Virginia
- George Bush Houston Intercontinental in Texas
- Indianapolis International in Indiana
- John F. Kennedy International in New York
- Harry Reid International Airport in Las Vegas
- Los Angeles International in California
- LaGuardia Airport in New York
- Orlando International in Florida
- Chicago Midway International in Illinois
- Memphis International in Tennessee
- Miami International in Florida
- Minneapolis/St Paul International in Minnesota
- Oakland International in California
- Ontario International in California
- Chicago O`Hare International in Illinois
- Portland International in Oregon
- Philadelphia International in Pennsylvania
- Phoenix Sky Harbor International in Arizona
- San Diego International in California
- Louisville International in Kentucky
- Seattle/Tacoma International in Washington
- San Francisco International in California
- Salt Lake City International in Utah
- Teterboro in New Jersey
- Tampa International in Florida
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.