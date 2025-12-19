(WSVN) - American Airlines announced it is eliminating some benefits for customers who fly economy.
The international airline announced on Wednesday that, effective immediately, Basic Economy tickets can no longer earn miles or loyalty points toward an “elite” status.
Perks like one free carry-on, one personal item and in-flight entertainment remain.
The airline said it made the choice when it compared its benefits to its competitors.
